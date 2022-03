గౌతమ్ రెడ్డి స్థానంలో మంత్రిగా - అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రకటనతో : శాఖలు ఆ ముగ్గురికే..!!

Andhra Pradesh

మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి హఠాన్మరణం తో సీఎం జగన్ కేబినెట్ ఖాళ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ఆ స్థానం ఎవరితో భర్తీ చేయాలనే అంశం పైన కసరత్తు మొదలైంది. మేకపాటి కుటుంబం తొలి తనకు అండగా నిలవటం తో పాటుగా..తన సహచర మంత్రిగా ఉన్న గౌతమ్ చిన్న వయసులోనే మరణించటంతో సీఎం జగన్ ఆ కుటుంబానికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే మేకపాటి రాజ మోహన్ రెడ్డి తన కుమారుడి పేరు మీద వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు ఉదయగిరి లోని మేకపాటి కాలేజీని ఇవ్వటానికి ముందుకొచ్చారు. దీని పైన ఈ నెల 7వ తేదీన జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

News making rounds that Minister late Goutham Reddy's wife would be taken into the cabinet and the portfolios that the former held would be split.