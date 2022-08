Andhra Pradesh

రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో రెండోసారి కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువ‌చ్చేందుకు సీఎం జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి శ‌త‌థా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. అధికార పార్టీగా ప్ర‌భుత్వం మీద వ్య‌క్త‌మ‌య్యే వ్య‌తిరేక‌త‌ను అధిగ‌మించ‌డానికి, సానుకూల అంశాల‌ను ప్ర‌జ‌ల్లోకి తీసుకువెళ్ల‌డానికి, ప్ర‌భుత్వ ప‌థ‌కాల‌ను వారికి అర్థ‌మ‌య్యేలా వివ‌రించ‌డానికి ''గ‌డ‌ప గ‌డ‌ప‌కు మ‌న ప్ర‌భుత్వం'' పేరుతో కార్య‌క్ర‌మం జ‌రుగుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వార్డు స‌భ్యుల నుంచి మంత్రుల వ‌ర‌కు, స‌చివాల‌యంలో క్ల‌ర్కు నుంచి క‌లెక్టర్ల వ‌ర‌కు అంద‌రూ ఇందులో భాగ‌స్వాముల‌య్యారు.

CM Jaganmohan Reddy is trying hard to bring the YSR Congress party to power for the second time in the upcoming elections.