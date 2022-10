పవన్ కల్యాణ్ పై దృష్టిసారించిన వైఎస్ జగన్!!

Andhra Pradesh

రానున్న ఎన్నికలు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం. రెండోసారి విజయం సాధించలేకపోతే ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకున్న ఆ పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన వ్యూహాలను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా మంచి పనితీరు కనపరిస్తేనే విజయం వరిస్తుందని, పనితీరు మెరుగుపడనివారిని మార్చేస్తానని వారికి హెచ్చరికలు జారీచేస్తున్నారు.

Is it beneficial for ysrcp and tdp to compete separately?Or is it a loss if we compete together?