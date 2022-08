Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌కీయాల‌కు సంబంధించి అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధార‌ణంగా ప్ర‌ధాన ప్ర‌తిప‌క్ష‌మైన తెలుగుదేశం పార్టీని లక్ష్యంగా ఎంచుకోవాలి. కానీ ప్ర‌స్తుతం ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌ను ల‌క్ష్యంగా ఎంచుకున్నారు. ప‌వ‌న్ ను ఎంత బ‌ల‌హీన‌ప‌ర‌చ‌గ‌లిగితే రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం అంత సులువుగా ద‌క్కుతుంద‌నే యోచ‌న‌లో జ‌గ‌న్ ఉన్నారు.

English summary

Chief Minister Jagan has targeted Jana Sena chief Pawan Kalyan. Jagan is thinking that the weaker Pawan can be, the easier it will be to win the upcoming elections