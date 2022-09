Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లు షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం 2024 ఏప్రిల్‌లో జ‌రుగుతాయి. కానీ రాష్ట్రంలోని రాజ‌కీయ వాతావ‌రణాన్ని ప‌రిశీలిస్తే ఇప్పుడా, ఈ క్ష‌ణ‌మా అన్న‌ట్లుగా ఉంది. అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీతోపాటు ప్ర‌తిప‌క్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం, జ‌న‌సేన కూడా ఎన్నిక‌లు ఎప్పుడు వ‌చ్చినా ఎదుర్కోవ‌డానికి స‌మాయ‌త్త‌మ‌వుతున్నాయి. అందుకు త‌గ్గ వ్యూహాల‌ను ఖ‌రారు చేసుకుంటున్నాయి.

English summary

Andhra Pradesh state assembly elections will be held in April 2024 as per schedule.But considering the political climate in the state, it seems that now is the moment.