షాకింగ్ : ప్రజలు జగన్ పై దాడి చేసే రోజులొస్తాయి; ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం వీడియో వైరల్; రచ్చ షురూ !!

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ ని టార్గెట్ చేయబోయి అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు. పవన్ పైన ఏదో చెప్పాలనుకుని ఇంకేదో చెప్పేశారు. పొరపాటున నోరు జారారు. పవన్ కళ్యాణ్ ను తిట్టబోయి తమ పార్టీ అధినేతపైనే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తప్పులో కాలేశారు.ఇక ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం నోరుజారిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. తెలుగు తమ్ముళ్ళ చేతికి చిక్కింది. ఇంకేం ఆయన వ్యాఖ్యలతోనే ట్రోలింగ్ మొదలైంది.

AP Deputy CM Narayanaswamy shocking comments on ys jagan instead of pawan kalyan , Narayana Swamy said that the day will come people will attack on Jagan. He said this by mistake at tirumala.