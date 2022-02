ఏపీలో రేపు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మె ! 1986లో ఏం జరిగింది ? ఎన్టీఆర్ బాటలోనే జగన్ పయనిస్తారా?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఉద్యోగుల పోరు సమ్మెకు దారి తీస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో పలు దఫాలుగా చర్చించినా పీఆర్సీలో మార్పులపై ఎలాంటి హామీ లభించలేదు. కేవలం హెచ్ఆర్ఏతో పాటు పెన్షన్ అదనపు క్వాంటం పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పీఆర్సీ జీవోలు వెనక్కి తీసుకోకపోతే సమ్మెకు వెళ్తామని ప్రకటించిన ఉద్యోగులు.. చివరి క్షణలో ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.

సమ్మెను నివారించేందుకు ఇన్నాళ్లూ సీరియస్ ప్రయత్నాలు చేయని ప్రభుత్వం.. చివరి క్షణంలో ఉద్యోగుల్ని ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సమ్మె అనివార్యమైతే ఏం జరగబోతోంది ? గతంలో ఇలాంటి పరిస్ధితి ఎదురైనప్పుడు ఏం జరిగిందనే అంశాల్ని ఓసారి తెలుసుకుందాం...

English summary

andhraprdesh employees to begin their strike from tomorrow night over prc and other issues. in 1986 also same situation arised when then cm ntr refused to fulfill employees demands.