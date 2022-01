పీఆర్సీ జీవోల్ని ఆమోదించిన ఏపీ కేబినెట్-ఫిబ్రవరి 7 నుంచి సమ్మెలోకి ఉద్యోగులు-కార్యాచరణ ప్రకటన

Andhra Pradesh

ఏపీలో పీఆర్సీ జీవోలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల పోరు సమ్మెకు దారి తీస్తోంది. పీఆర్సీ జీవోలపై ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ ఉద్యోగులు వచ్చే నెల 7 నుంచి సమ్మెలోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు విజయవాడలో సమావేశమైన ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదే సమయంలో అమరావతి సచివాలయంలో సమావేశమైన ఏపీ కేబినెట్.. పీఆర్సీ జీవోలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. దీంతో ఉద్యోగుల అభ్యంతరాల్ని పక్కనబెట్టినట్లయింది.

English summary

andhrapradesh employees unions has decided to go for strike from feburary 7 against state govt's prc orders as the cabinet apporved the same on today.