జగన్ కు వ్రతం చెడినా ఫలితం దక్కట్లేదా ? మధ్యంతరమే గతి ! మాజీ సీఎస్ అంచనా !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్నాయి. ఎన్నికలకు దాదాపు ఏడాదిన్నర సమయం ఉంది. దీంతో చివరి ఏడాది కూడా సంక్షేమ పథకాలను మరిన్ని అప్పులు తెచ్చయినా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే అప్పులకు అన్ని దారులు మూసుకుపోవడంతో భూముల తాకట్టుకు సిద్ధమవుతోంది. దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి మధ్యంతర ఎన్నికలకు వెళ్లడం మినహా మరో మార్గం కనిపించడం లేదని మాజీ సీఎస్ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు తెలిపారు.

English summary

former chief secretary of andhrapradesh iyr krishna rao predicts that ys jagan's regime has failure to meet financial demand and may opt for mid term polls soon.