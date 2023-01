'రోడ్డు' రాజకీయం: పవన్ కల్యాణ్, లోకేష్ కు ''జగన్ బ్రేకర్స్''!?

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జనవరి 27వ తేదీ నుంచి 4వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేయబోతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పాదయాత్ర కోసం కొత్తగా పాటలను రూపొందిస్తున్నారు. పాదయాత్రకు 'యువగళం' అని పేరు పెట్టారు. 400 రోజులపాటు సుదీర్ఘంగా జరగబోయే ఈ యాత్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

