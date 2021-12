జగన్ సర్కార్ హైఅలర్ట్: రేపటి నుంచి ఇంటింటి సర్వే: రంగంలో ఎఎన్ఎం, ఆశా వర్కర్లు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపుతోంది. ఏపీ, తెలంగాణల్లో ప్రవేశించింది. తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే- ఏపీలో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తక్కువే. ఇప్పటిదాకా ఒక్క కేసు మాత్రమే నమోదైంది. విజయనగరం జిల్లాలో తొలి కేసు వెలుగు చూసింది. తెలంగాణలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 12కు చేరింది. డజను మంది ఈ వేరియంట్ బారిన పడ్డారు. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ సంఖ్య పెరగదనే గ్యారంటీ లేదు.

English summary

To curb the spread of Omicron variant, the AP government will begin a door-to-door survey for fever across the state from December 20. As part of the survey, ANMs and ASHA workers will check each household to identify people who have a fever.