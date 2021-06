రాజధానులపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు-ఎవరొస్తారని ప్రశ్న-కోర్టు ముందుకు అధికారులు

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమై దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తోంది. అయినా ఇప్పటికీ రాజధానుల వ్యవహారం న్యాయవివాదాల్లోనే నలుగుతోంది. హైకోర్టులో రాజధానులపై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణ తిరిగి ప్రారంభం కానే లేదు. ఈ సమయంలో హైకోర్టు చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు రాజధానులపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తాయి. ఏపీ ఆర్ధిక పరిస్ధితిపైనా అనుమానాలు రేకెత్తించాయి. చివరికి హైకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ఆర్ధిక పరిస్ధితిపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది.

English summary

andhrapradesh high court has made key remarks on proposed three capitals and says who come to construct the capitals with uncleared bill payments.