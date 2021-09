ప్రైవేటు జెట్ లో ఏపీ మంత్రి-విదేశీ పర్యటన : ఆయన రూటే సపరేటు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ మంత్రి ప్రయివేటు జెట్ లో విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆ మంత్రి తన పర్యటన గురించి తానే సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసారు. ఇక, దీని మీద టీడీపీ నేతలు వదులుతారా. మొదలెట్టేసారు. ఏపీ విద్యుత్-అటవీ శాఖా మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి రష్యా పర్యటన ఇప్పుడు ఇటు ప్రతిపక్షాలతో పాటుగా సొంత పార్టీలోనూ చర్చకు కారణమవుతోంది. కరోనా కారణంగా మంత్రులంతా పర్యటనలకు దూరంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కరోనా తగ్గుముఖం పట్టటంతో అధికారిక- అనధికారిక పర్యటనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ క్రమంలోనే మంత్రి బాలినేని విదేశీ పర్యటనకు బయలుదేరి వెళ్లారు.

AP Minister Balineni Srinivasa Reddy Russia tour in private jet became political discussion. There is no clarity whether it is a personal tour or official tour.