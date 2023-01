అపశృతులతో మొదలైన లోకేష్ పాదయాత్ర వల్ల ప్రయోజనం లేదని, జగన్ పాపులారిటీని తొలగించడం లోకేష్ వల్ల కాదని ఏపీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేశారు.

టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ యువ గళం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తొలిరోజే అనేక అపశృతులతో ఆయన పాదయాత్ర మొదలు కావడం ఇప్పుడు ఏపీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అధికార వైసిపికి నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేయడానికి ఆయుధంగా మారింది. నారా లోకేష్ నిర్వహిస్తున్న యువ గళం పాదయాత్ర విషయంలో మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

AP Minister Seediri Appalaraju targeted Nara Lokesh saying that Lokesh's padayatra, which started with bad things, had no purpose and it was not possible to lokesh that to remove Jagan popularity.