తాకట్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్: మౌలిక ఆర్థిక సూత్రాన్ని మరిచిన వైసీపీ ప్రభుత్వం: పవన్ కళ్యాణ్ షాకింగ్ ట్వీట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కారును వదలకుండా టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఏపీ ప్రభుత్వం పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. జగన్ హయాంలో రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతుందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు. ఇక తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ మరోమారు పదునైన విమర్శలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీని టార్గెట్ చేస్తూ చేశారు.

English summary

Pawan Kalyan made sensational remarks that the andhrapradesh was in mortgage. Pawan Kalyan shocking tweet on that the YCP govt had forgotten the basic economic principle and targeted the Jagan government.