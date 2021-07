4 నెలలుగా జీతాల కోసం ఉద్యోగుల పడిగాపులు..జగన్ సర్కార్ పై ఏపీ ఎన్జీవోస్ అధ్యక్షుడి షాకింగ్ కామెంట్స్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు సరిగా ఇవ్వడం లేదంటూ ఏపీఎన్జీవోస్ అధ్యక్షుడు షాకింగ్ కామెంట్ చేశారు. ఉద్యోగులకు సకాలంలో జీతాలు అందాలని తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామిని వేడుకున్నట్టు ఆయన నేడు తిరుమలలో మాట్లాడారు . ఈరోజు ఉదయం స్వామివారిని దర్శించుకున్న తరువాత ఏపీఎన్జీవోస్ అధ్యక్షుడు బండి శ్రీనివాసరావు ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Government employees salaries in ap are not being paid properly, AP NGOs president has made a shocking comment that salaries have been not given for four months. He said in Thirumala today that he had appealed to swamy to receive timely salaries to the employees.