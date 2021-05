Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా విలయతాండవం కొనసాగుతూ రోజువారీ కొత్త కేసులు, మరణాలు భారీగా నమోదవుతోన్న దరిమిలా వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడికి, రోగుల సంరక్షణకు జగన్ సర్కారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. కొవిడ్ తోపాటు బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సనూ ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి తెచ్చిన వైసీపీ సర్కారు, దేశంలోనే తొలిసారిగా కొవిడ్ వల్ల అనాథలైన పిల్లల పేరిట రూ.10లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాంటి వినూత్న నిర్ణయాలూ తీసుకుంది. యాక్టివ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నందున ఆస్పత్రులు నిండుకోవడంతో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర సదుపాయాలనూ కొవిడ్ కేర్ సెంటర్లుగా మార్చుతోన్న జగన్ సర్కారు తాజాగా రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ఆలయాలు, వాటి ప్రాంగణాల్లోని ధర్మసత్రాల్లోనూ కొవిడ్ కేర్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసింది. అనూహ్యరీతిలో ప్రతిపక్షాలు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించాయి. బీజేపీ, టీడీపీ నేతలు షాకింగ్ కామెంట్లు చేశారు..

English summary

As The Andhra Pradesh government said there will be 1,000 beds in 16 major temples in the state while the smaller ones will have 25 beds, all opposition parties opposed the move and slams cm jagan. TDP state executive secretary Buchi Ramprasad said it was inappropriate to take Hindu temples as covid centers. BJP state secretary Nagotu Ramesh Naidu questioned why not churches and mosques were not looking for emergency covid services.