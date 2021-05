మోదీకి గుడ్ బై, ప్రధానిగా గడ్కరీ -ఆర్కే బాంబు -కేంద్రానికి చంద్రబాబు మద్దతు -ఊసరవెల్లి మళ్లీ అంటూ

Andhra Pradesh

కొవిడ్ నిర్వహణలో దారుణంగా విఫలమయ్యారంటూ మోదీ సర్కారుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతోన్న తరుణంలో అదే కేంద్రానికి టీడీపీ మద్దతు పలకడం, ఆ మేరకు పార్టీ మహానాడులో రాజకీయ తీర్మానం కూడా చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారింది. ఏపీకి అన్ని విధాలా అన్యాం చేసిన బీజేపీని మళ్లీ ఎలా సమర్థిస్తారంటూ చంద్రబాబుపై ఏపీలోని ఇతర పార్టీలు నిలదీశాయి. ప్రధాని పదవి నుంచి మోదీని తప్పించాలని బీజేపీనే యోచిస్తున్నదని, అలాంటిది బాబు మద్దతు పలకడం హాస్యాస్పదమంటూ సీపీఐ రామకృష్ణ బాంబు పేల్చారు. వైసీపీ సైతం బాబు-బీజేపీల పున:కలయికపై విమర్శలు చేసింది. వివరాలివి..

as tdp decided to support modi govt and passed a resolution in makhana, creates political storm in andhra pradesh. cpi leader ramakrishna slams chandrababu for supporting centre. rama krishna also said that bjp is thinking to change modi and prime minister post to gadkari or rajnath. meanwhile, ysrcp leader ambati rambabu, vijayasai reddy also slams chandrababu for supporting bjp.