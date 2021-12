కేసులు, బెదిరింపులూ తనకేమీ కొత్తకాదు; చంద్రబాబు చెప్పినట్టు చెయ్యటానికి తానేమైనా పిఏనా? అశోక్ గజపతి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయనగరం రామతీర్థంలో బోడి కొండపై కోదండ రామాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో అశోక్ గజపతిరాజుకు అవమానం రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. అది కాస్తా టిడిపి నేతలు, వైసిపి మంత్రుల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. బోడి కొండ పై జరిగిన పరిణామాలు చివరకు కేసులు పెట్టుకునే వరకు వెళ్లాయి.ఈవో ప్రసాద్ ఫిర్యాదు మేరకు నెల్లిమర్ల పోలీస్ స్టేషన్లో కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు పై కేసు నమోదైంది. అశోక్ గజపతిరాజు పై సెక్షన్ 473, 353 క్రింద కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు. అయితే తనపై కేసులు పెట్టడంపై టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు అశోక్ గజపతిరాజు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

A case has been registered against Ashok Gajapati Raju, Responding to this, he said that the cases and threats were not new to him. Ashok Gajapati Raju said that he was not a PA to do as Chandrababu said.