ఏపీలో అస్థిరత; రాజధాని ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి సీఎం జగన్? అశోక్ గజపతి రాజు, బోండా ఉమా ఫైర్

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల బిల్లులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసెంబ్లీలో సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి న్యాయపరంగా ఉన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనిని రద్దు చేస్తున్నామని మళ్లీ పూర్తి, సమగ్రమైన, మెరుగైన బిల్లుతో సభ ముందుకు వస్తామని ప్రకటన చేశారు. మూడు రాజధానుల బిల్లును రద్దు చేస్తున్నాము కానీ మూడు రాజధానులు కాదంటూ ఏపీ మంత్రులు దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు జరిగి తీరుతుందని, నిర్ణయాన్ని మార్చుకునేది లేదని, వెనక్కు తగ్గేది లేదని తేల్చి చెబుతున్నారు.

Ashok Gajapathiraju expressed impatience with the latest announcement by CM Jagan that instability in the AP was on a large scale and that the AP was lagging behind other states. Bonda Uma asked Jagan what the AP capital is.