రఘురామ పోరు దారితప్పుతోందా ? రాజద్రోహం సెక్షన్‌ రద్దు డిమాండ్‌- కేంద్రానికే గురిపెట్టారా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

వైసీపీ నుంచి ఎంపీగా గెలిచి ఆ పార్టీపైనే ఏడాదిన్నరగా పోరాడుతున్న రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు తాజాగా తనపై ఏపీ సీఐడీ నమోదు చేసిన రాజద్రోహం సెక్షన్‌కు వ్యతిరేకంగా పోరు ప్రారంభించారు. ఈ సెక్షన్‌ను ఐపీసీ నుంచి తొలగించాలంటూ కేంద్రానికి అసెంబ్లీ తీర్మానాలు చేసి పంపాలంటూ ముఖ్యమంత్రులకు ఆయన రాసిన లేఖ కలకలం రేపుతోంది. అయితే రాజద్రోహం సెక్షన్‌ను తొలగించడం అంత సులువా ? అన్నిరాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానాలు చేసి పంపుతాయా ? పంపినా కేంద్రం ఈ సెక్షన్ తొలగిస్తుందా ? ఇవన్నీ తెలిసీ రఘురామరాజు దీనిపై చర్చను ఎందుకు లేవనెత్తారు ?

English summary

ysrcp rebel mp raghurma krishnam raju's demand to all cheif minsters over removal of sedition section from ipc seems to be boomarang because centre itself lodging hundreds of cases under 124A during modi regime.