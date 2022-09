ఎన్టీఆర్ పేరెత్తే అర్హత ఆయనొకక్కరికే - స్పీకర్ పైకి పేపర్లు: రక్షణగా వచ్చిన మంత్రులు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ పేరు మార్పుపై ఏపీ అసెంబ్లీలో రగడ జరిగింది. ఏపీ అసెంబ్లీ చివరి రోజు సమావేశాల ప్రారంభంలోనే టీడీపీ సభ్యులు ఇదే అంశం పైన నిరసనకు దిగారు. విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరును వైఎస్సార్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ గా మారుస్తూ బిల్లు ఈ రోజు సభలో ప్రవేశ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దమైంది. దీనికి సంబంధించి ఆన్ లైన్ విధానంలో మంత్రుల నుంచి ఆమోదం తీసుకున్నారు. ఇక, ఈ రోజు సభ ప్రారంభమైన వెంటనే టీడీపీ సభ్యులు ఇదే విషయం పైన ఆందోళన చేసారు. ఆ సమయంలో సభలో రగడ చోటు చేసుకుంది.

English summary

There was a ruckus in the Legislative Assembly over the name change of NTR University. Argument took place between ruling and opposition members.