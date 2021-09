అంబటి అధ్యక్షతన జగన్ రెడ్డి మల్లెపూల వ్యాపారం వ్యాఖ్యలు.. అయ్యన్నకు పిచ్చి పట్టిందన్న అంబటి రాంబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి. అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై చంద్రబాబు క్షమాపణ చెప్పాలంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ చంద్రబాబు నివాసాన్ని ముట్టడించడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వైసిపి గుండాలు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడికి దిగారని టిడిపి నేతలు ఆరోపిస్తుంటే, వైసీపీ నేతలపై, జగన్ పై అయ్యన్న చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలని వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసిపి నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

Ayyanna patrudu satires on trade in meat and fish, should be in the business of jasmine under the chairmanship of MLA Ambati Rambabu. YSRCP spokesperson Ambati Rambabu on Friday alleged that TDP senior leader Ayyanna Patrudu was disappointed after the defeat in the last elections. In response to the harsh remarks made by Ayyanna against Chief Minister YS Jagan , Ambati Rambabu said that Ayyanna mantal condiotin is not good.