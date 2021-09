Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడు కోడెల వర్దంతి సభలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్,మంత్రులపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు అధికార-ప్రతిపక్షాల మధ్య అగ్గిరాజేశాయి. అయ్యన్న వ్యాఖ్యలకు వైసీపీ నుంచి గట్టి కౌంటర్స్ వస్తున్నాయి. తాజాగా అయ్యన్నపాత్రుడిపై ఆయన సొంత సోదరుడు,వైసీపీ నేత సన్యాసిపాత్రుడు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.గంజాయి స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాలతో అయ్యన్నపాత్రుడు డాన్‌గా మారారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Former minister,TDP senior leader Ayyannapatrudu derogatory comments on CM YS Jagan and ministers getting severe criticism from YSRCP.Sanyasipatrudu,brother of Ayyannapatrudu criticised him for his remarks against CM Jagan.