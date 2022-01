జగన్ మరో తుగ్లక్ నిర్ణయం: అమ్మా! భారతమ్మ అతడ్ని ఎక్కడైనా చూపించమ్మా: అయ్యన్నపాత్రుడు సెటైర్లు

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ రాష్ట్రాన్ని మరింత అప్పుల పాలు చేస్తున్నారని మాజీమంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు అయ్యన్నపాత్రుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని నర్సీపట్నంలో మీడియాతో మాట్లాడిన అయ్యన్న పాత్రుడు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఎయిర్ పోర్ట్ కట్టాలి దాని కోసం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారని పేర్కొని ఏంటండీ ఈ తుగ్లక్ నిర్ణయాలు అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు.

English summary

Ayyannapatrudu incensed that Jagan has taken another Tughlaq decision airports in every district. ayyanna satires on Jagan asking YS Bharati to take him to any hospital for health checkup.