వరదప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న బాలకృష్ణను చూసేందుకు నదిలోకి దూకేసిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, నటుడు బాలకృష్ణకు జనాల్లో ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఓవైపు రాజకీయాలను చేస్తూ, మరోవైపు సినిమాలను చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉండే బాలకృష్ణ ఓటీటీలో సైతం అన్ స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకె టాక్ షో తో సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు. ఇక ఇంత బిజీగా ఉంటున్న బాలయ్య నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి కూడా సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంటారు.

English summary

Hindupuram MLA Nandamuri Balakrishna is visiting flood affected areas. The fan who jumped into the river to see him was saved by some people while he was being washed away in the river. This video is currently going viral.