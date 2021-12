పార్టీని కాపాడుకోవటం కోసం- నాడు జరిగిందిదే : ఎన్టీఆర్ వెన్నుపోటు ఇష్యూ- బాలయ్య ఎమోషనల్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఉమ్మడి ఏపీ రాజకీయాల్లో 1955లో జరిగిన వెన్నుపోటు ఎపిసోడ్ ఎప్పిటికీ నిలిచిపోయే ఉంటుంది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ను టార్గెట్ చేసే క్రమంలో ఇతర పార్టీల నేతలు ఇప్పటికీ సొంత మామ ఎన్టీఆర్ ను వెన్నుపోటు పొడిచారంటూ ఆరోపిస్తారు. తాజాగా, కొద్ది రోజుల క్రితం ఏపీ అసెంబ్లీలో జరిగిన పరిణామలు..ఆ తరువాత చంద్రబాబు కన్నీరు పెట్టం..నందమూరి కుటుంబం స్పందించిన సమయంలోనూ ఇలాంటి విమర్శలను వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు పైన ఎక్కు పెట్టారు.

English summary

Balakrishna had made a clear statement in his talk show on back stabbing politics that everything was done to save the party.