ఎన్టీఆర్ వెన్నుపోటుపై బాలకృష్ణ సెన్సేషన్: ఎమోషనల్ అయిన బాలకృష్ణ ఏం చెప్పారు?

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో ఎన్టీఆర్ కు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచిన విషయాన్ని పదే పదే ప్రస్తావించడం టీడీపీ ప్రత్యర్థి పార్టీలకు సహజమైన విషయం. గత ఎన్నికల తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ ఘోర పరాజయం పాలై ప్రతిపక్ష పార్టీగా అధికార పార్టీ పై ప్రస్తుతం సమరం చేస్తుంది. ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి వైసీపీ టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం నిత్యం కొనసాగుతుంది. చంద్రబాబును గట్టిగా టార్గెట్ చేయాలని భావించిన ప్రతిసారి మామకు వెన్నుపోటు పొడిచారు అంటూ వైసీపీ నేతలు టార్గెట్ చేయడం అలవాటుగా మారిపోయింది.

Balakrishna made sensational remarks on NTR backstabbing. Balakrishna, who recalled NTR on a show called Unstoppable, Balakrishna gets emotional, said there was a lot of propaganda about backstabbing on NTR.