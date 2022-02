హిందూపురం వైసీపీనేతలను ఆత్మరక్షణలో పడేసిన బాలయ్య... ఆ రాజీనామా ఛాలెంజ్ తో బాలకృష్ణ వ్యూహం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ప్రకటన అనేక ప్రాంతాలలో ఆందోళనకు కారణమైంది. కొత్త జిల్లాల ప్రకటన అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం లోనూ నిరసనలకు కారణం అయ్యింది. జిల్లాల ప్రకటన చేసిన నాటి నుండి హిందూపురం జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించాలని ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే హిందూపురం వాసులు బంద్ నిర్వహించి ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై తమ నిరసన తెలియజేశారు. ఒక యువకుడు ఆత్మహత్యా యత్నం కూడా చేశారు.

హిందూపురంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ భారీ ర్యాలీ, మౌన దీక్ష; జిల్లాకేంద్రం కోసం బాలయ్య పోరుబాట

English summary

Balakrishna, who had thrown the Hindupuram YSRCP leaders in self-defense with his challenge. Balakrishna said that he is ready to resign as MLA for hindupuram, questioned that YCP leaders are ready to resign.