"మా" లో ఓటు కావాలంటే ఫోన్ చేయండి-ప్రాణాలతో చెలగాటం వద్దు : ప్రకాశ్ రాజ్ కు బండ్ల షాక్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

"మా" ఎన్నికల వ్యవహారం టాలీవుడ్ లో కొత్త వివాదాలను తెర మీదకు తెస్తున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు అధ్యక్ష బరిలో ఉన్న ప్రకాశ్ రాజ్ కు మద్దతుగా నిలిచిన బండ్ల గణేష్ ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి పోటీ చేస్తున్నారు. తొలుత జీవిత..హేమ సైతం అధ్యక్ష బరిలో పోటీ చేయాలని భావించారు. అయితే, ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యూహాత్మకంగా జీవిత-హేమ తో చర్చలు జరిపి వారిద్దరిని తన ప్యానెల్ లో చేర్చుకున్నారు. జీవితను ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి బరిలో దింపాలని నిర్ణయించారు.

English summary

Bandla Ganesh suggested Prakas Raj to stop dinner meetings in ocivd time and dont play with lives. Recently Bandla ganesh differ with Prakash Raj and want to contest as independent in MAA Elections.