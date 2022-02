భీమ్లా నాయక్: పవన్ కళ్యాణ్ పై దాడి కాదు; థియేటర్లపై జరుగుతున్న దాడి: ఎన్.వి. ప్రసాద్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భీమ్లా నాయక్ సినిమా ప్రదర్శన సందర్భంగా థియేటర్ల విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చాలా థియేటర్లలో నిబంధనల పేరుతో భీమ్లా నాయక్ ప్రదర్శన కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఇప్పటికే నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఇంటర్నెట్ లో అనేక వీడియోలను వైరల్ చేస్తున్నారు. చాలా సినిమా థియేటర్ల దగ్గర పోలీసులు, సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్న వీడియోలను పెట్టి నెటిజన్లు ఏపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

ఏపీలో భీమ్లా నాయక్ సినిమా కష్టాలు: మైలవరం,ఇంకొల్లులో థియేటర్ల మూసివేత; నిరాశలో పవన్ ఫ్యాన్స్

Former President of AP Film Chamber N.V. Prasad said it was not an attack on Pawan Kalyan but an attack on theaters. He said they would not go to court over this.