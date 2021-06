వైసీపీలోకి భూమా అఖిలప్రియ ? జగన్ పార్టీలో చేరాలని సలహా ఇస్తున్న వైసీపీ కీలక నేత !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారా ? ప్రస్తుతం కర్నూలు జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్న భూమా అఖిలప్రియ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లోకి తీసుకువెళ్లడానికి ఆమె బంధువులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ? తన భర్త భార్గవ్ రామ్ తో పాటుగా, తనపై అనేక కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో ఈ కేసుల నుండి తప్పించుకోవడానికి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ప్రత్యామ్నాయంగా భూమా అఖిలప్రియ భావిస్తున్నారా ? అంటే కర్నూలు జిల్లా నాయకులు కొందరు అవును అనే సమాధానం చెబుతున్నారు.

English summary

With the exception of Bhuma Akhilapriya, all her other relatives are in the YSR Congress party and most are reportedly advising her to join the YCP. Her brother Nandyala former MLA Brahmanandareddy, Banaganapalle MLA Katsani Ramireddy and own uncle SV Mohan Reddy are all reportedly advising her to join the YCP to relief from some problems.