ఎవరు టార్గెట్ చేసినా పవన్ కళ్యాణ్ ఓటమిపైనే..తాజాగా మంత్రి ధర్మాన వ్యాఖ్యలు; జనసేనకు పెద్ద కష్టమే!!

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలలో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ మనుగడ కోల్పోతుందా? ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ను అధికార పార్టీ నేతలు రాజకీయాలలో పనికి రాడని తీసిపారేస్తున్నారా ? అధికార వైసీపీపై రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడటంలో కూడా జనసేన పార్టీ ఫెయిల్ అవుతుందా ? పవన్ కళ్యాణ్ ను ఎన్నికల్లో ఓటమి వదలకుండా పట్టి పీడిస్తుందా ? నేటికీ నేతలు ఎవరు పవన్ ను టార్గెట్ చేసినా ఓటమినే ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Deputy CM Dharmana Krishnadas once again targeted Pawan Kalyan. Dharmana Krishnadas made sensational remarks said that Pawan Kalyan has contested and lost in two constituencies.The less Pawan Kalyan talks about politics, is better to him Dharmana krishna das said.