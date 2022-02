ఏపీ డిప్యూటీసీఎం పుష్ప శ్రీవాణికి బిగ్ రిలీఫ్.. కులవివాదంపై అప్పిలేట్ అధారిటీ కీలకఉత్తర్వుతో ఊరట

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పుష్ప శ్రీవాణి కులం విషయంపై ఊరట లభించింది. పుష్ప శ్రీవాణి కులం కేసుకు సంబంధించి హై కోర్టు నియమించిన అప్పిలేట్ అథారిటీ ఆమెకు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది. పుష్ప శ్రీవాణి షెడ్యూల్డ్ తెగల (ఎస్టీ) వర్గానికి చెందినవారని, ఆమె కులం కొండదొర అని అప్పిలేట్ అథారిటీ బుధవారం ధృవీకరించింది.

English summary

AP Deputy CM Pushpa Srivani got big relief in the issue of her caste. The Appellate Authority on Wednesday certified that Pushpa Srivani hails from Scheduled Tribes (ST) category and her caste is Kondadora.