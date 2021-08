మళ్లీ రగిలిన అమరావతి: బైక్ ర్యాలీల హోరు.. అరెస్టుల జోరు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేస్తామంటూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన తరువాత అమరావతి ప్రాంతంలో మొదలైన నిరసనలు, ఆందోళనలు.. మళ్లీ రగిలాయి. అమరావతి ప్రాంత రైతులు నిర్వహిస్తోన్న ఈ ఆందోళనలు ఇవ్వాళ్టికి 600 రోజులకు చేరుకున్నాయి. దీనితో ఆ ప్రాంత రైతులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలకు తెర తీశారు. బైక్ ర్యాలీలను నిర్వహిస్తోన్నారు. దేవస్థానం నుంచి న్యాయస్థానం పేరుతో నిర్వహించ తలపెట్టిన బైక్ ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అవి కాస్తా అరెస్టులకు దారి తీశాయి.

English summary

Bike rally and protest March organised in Amaravti capital region of Andhra Pradesh, against the three capital concept of Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. The protest reach 600 days on Sunday and TDP has extended support.