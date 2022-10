పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాడా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని భారతీయ జనతాపార్టీ నేతలకు పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినట్లున్నారని సీనియర్ రాజకీయవేత్తలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. విశాఖపట్నంలో తలెత్తిన ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య అర్థంతరంగా తన పర్యటనను ముగించుకొని విజయవాడకు చేరుకున్న పవన్ ను బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు కలిసిన సంగతి తెలిసిందే. జరుగుతున్న అంశాలన్నింటినీ కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లామని చెప్పారు.

English summary

It would have been better if Pawan spoke to the central leaders before Pawan's visit to Visakhapatnam, but what is the use of talking after Pawan reaches Mangalagiri, have you noticed how many incidents have happened in between?