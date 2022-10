గవర్నర్ దగ్గర అపాయింట్ మెంట్ కూడా ఇప్పించలేకపోయారు..!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

భారతీయ జనతాపార్టీతో కలిసి పనిచేయలేకపోతున్నామని, రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తానన్నారుకానీ ఇంతవరకు ఏమీ ఇవ్వలేదని, అందుకే తాను వ్యూహం మార్చుకుంటున్నానని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. దీనికే తాను మోడీకి వ్యతిరేకం కాదని, బీజేపీకి దూరం కాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. పవన్ కల్యాణ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన తర్వాత భారతీయ జనతాపార్టీలో అలజడి ప్రారంభమైంది.

English summary

Pawan expresses his displeasure that he is not getting the cooperation he wants from the BJP leaders of the state, even though he is constantly fighting against the ruling party and the government with the belief that they are in power at the center and will support him.