వైసీపీ, టీడీపీ కుల రాజకీయాలు, బీసీల విషయంలో సోషల్ జస్టిస్ పై చర్చకు వస్తారా : బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాజ్యసభ సభ్యుడు జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అధికార వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీని టార్గెట్ చేశారు .సామాజిక సాధికారత పేరుతో రెండు పార్టీలు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. సామాజిక సాధికారత ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ తోనే సాధ్యమైందని పేర్కొన్న ఆయన అన్ని సామాజిక వర్గాలను కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కేవలం తమ తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే వాడుకుంటున్నాయని విమర్శించారు.

English summary

BJP Rajya Sabha member GVL Narasimha Rao has targeted the ruling YSR Congress Party and the opposition Telugu Desam Party in the state of Andhra Pradesh. Stating that social empowerment is possible only with a Bharatiya Janata Party, GVL Narasimha Rao demanded that it be made clear how many BCs the YCP and TDP have sent to the Rajya Sabha while they were in power.