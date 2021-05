వైసీపి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై బీజేపి నిరసన.!కరోనా కట్టడిలో ప్రభుత్వం చేతులెత్తేసిందన్న విష్షు.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : అమరావతిలో భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాట బాట పట్టనుంది. కరోనా క్లిష్ట సమయంలో బాద్యతగా వ్యవహరించాల్సిన ప్రభుత్వం, ప్రజల సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలేసిందని బీజేపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సిహెచ్. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఈనెల 23 ఆదివారం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన తెలియచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా రోగులను రక్షించడంలో ప్రభుత్వం చేతు లెత్తేసిందని ఘాటుగా విమర్శించారు. ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడిపై చెప్పే మాటలు మాత్రం కోటలు దాటుతున్నాయిని, చర్యలు మాత్రం శూన్యంగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

BJP state general secretary says government has left the welfare of the people in the airCH.Vishnuvardhan Reddy said. On Sunday, the 23rd of this month, there were protests across the state over government failures.