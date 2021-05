Andhra Pradesh

oi-Rajashekhar Garrepally

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న ఈ సమయంలోనే మరో కొత్త ముప్పు బ్లాక్ ఫంగస్ కూడా కరోనా నుంచి కోలుకున్నవారిపై దాడి చేస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే బ్లాక్ ఫంగస్ బారినపడిన రోగులకు ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందిస్తున్న ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ ఔషధాల కొనుగోలు సిద్ధమైంది.

English summary

Andhra Pradesh government has placed orders for purchasing 15,000 vials of Amphotericin B injection to treat persons infected with black fungus or Mucormycosis, said state Medical and Health Principal Secretary Anil Kumar Singhal on Wednesday.