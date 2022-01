చెరో పెట్రోల్ డబ్బా తెచ్చుకుని తేల్చుకుందాం.. కొడాలి నానీ సవాల్ ను స్వీకరించిన బోండా ఉమ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కృష్ణాజిల్లా గుడివాడలో క్యాసినో నిర్వహణ వ్యవహారం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. టిడిపి నిజనిర్ధారణ కమిటీ గుడివాడ పర్యటన నేపథ్యంలో చోటుచేసుకున్న ఘర్షణ మరింత ముదురుతుంది. ఇక క్యాసినో వ్యవహారంపై తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలు నిరూపిస్తే పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అన్న కొడాలి నాని సవాల్ కు బోండా ఉమా ధీటుగా జవాబిచ్చారు. తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు.

English summary

Bonda Uma said he was ready to prove casino was operated at the Kodali Nani K Convention during Sankranthi. Bonda Uma told that he is ready to take kodali nani challenge.