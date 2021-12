గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరికి మంత్రి బొత్సా సత్యన్నారాయణ సవాల్; చంద్రబాబుకు చురకలు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వన్ టైం సెటిల్మెంట్ స్కీం వ్యవహారంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్ల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ అధికారంలోకి వచ్చిన సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని టిడిపి నేత గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఆరోపణలు గుప్పించారు.

ఓటీఎస్ వసూళ్లు: ఆ రిజిస్ట్రేషన్లు ఇల్లీగల్; జగన్ ప్రభుత్వంపై చీటింగ్ కేసులు పెట్టాలి

English summary

Botsa Satyannarayana challenged Gorantla Butchaiah Chowdary. botsa said they would resign together. Moreover, Botsa insulted Chandrababu. Chandrababu said it was ridiculous to talk about the spirit of the Constitution