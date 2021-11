13వ రోజు రైతుల మహా పాదయాత్రకు బ్రేక్; కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని ప్రకాశం జిల్లాలో నిరసన .. కారణాలివే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ రాజధాని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేపట్టిన మహా పాదయాత్ర ఈరోజు 13వ రోజుకు చేరుకుంది. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తామని నిర్ణయాన్ని ప్రకటించిన నాటి నుండి ఆందోళన బాట పట్టిన రాజధాని అమరావతి రైతులు ఇప్పటి వరకు అనేక విధాలుగా తమ నిరసనను తెలియజేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఏపీ సీఎం జగన్ రాజధాని విషయంలో నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని వరకూ పోరాటం ఆగదని తేల్చి చెప్పారు.

అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర స్పందన చూసి జగన్ కు చలి జ్వరం.. అందుకే అడ్డుకునే కుట్రన్న అచ్చెన్నాయుడు

English summary

The Maha Padayatra of the farmers of the capital Amaravati was put on hold on the 13th day due to the election code. On Saturday, Amaravati farmers staged an innovative blindfolded protest in Yarajarla village.