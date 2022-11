ఏపీ రాజధానుల పోరు-పొలిటికల్ యాత్రలకు బ్రేక్ ! రాజకీయ పార్టీలకు సీన్ అర్ధమైందా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో అమరావతి వర్సెస్ మూడు రాజధానులుగా మారిన పోరు కాస్తా తాత్కాలికంగా చల్లబడింది. ముఖ్యంగా అమరావతిపై హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం మరోవైపు అమరావతి పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతుల్ని జేఏసీ ర్యాలీలతో టార్గెట్ చేసింది. అయితే చివరికి వాస్తవ పరిస్దితి అర్ధమైన ఇరువర్గాలూ ఇప్పుడు తమ యాత్రలకు బ్రేక్ ఇచ్చి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కోసం ఎదురుచూడక తప్పని పరిస్దితి ఎదురవుతోంది.

English summary

amaravati padayatra and ysrcp rallies have been stopped for now in ap and all are waiting for supreme court verdict.