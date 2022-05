పోస్టుమార్టం చేసేందుకు లంచం డిమాండ్: ఉదయగిరి ఆస్పత్రిలో ఘటన; మంత్రి రజినీకి కొత్త తలనొప్పి!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వరుస ఘటనలు వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మానసిక దివ్యాంగురాలు పై అత్యాచార ఘటన తర్వాత, రుయా ఆసుపత్రిలో బాలుడు మృతదేహాన్ని తండ్రి బైక్ మీద తీసుకువెళ్ళిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక పలు ఆసుపత్రుల్లో వసతులు లేక రోగులు పడుతున్న ఇబ్బందులు, వాటర్ ట్యాంక్ కింద చికిత్స తీసుకుంటున్న గర్భిణీ స్త్రీలు ఇలాంటి ఘటనలతో పాటు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అవినీతి కూడా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పరిస్థితిని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతుంది.

English summary

The incident took place at Udayagiri Hospital in Nellore district where a bribe was demanded for postmortem. With a series of incidents, a new headache started for Minister Rajini.