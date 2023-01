కేసీఆర్ నిర్ణయాలతో ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది అన్నట్టు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? అధినేత తీరుపై కక్కలేక మింగలేక చెప్పింది చేస్తూ తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నారా? వచ్చే ఎన్నికల కోసం సొంత నియోజకవర్గాలలో పూర్తి స్థాయిలో పని చేయలేక సతమతమవుతున్నారా? అంటే అవుననే చెబుతున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు.

English summary

KCR handover of responsibilities to the leaders of the border districts to expand the party in the border states will put tension on them. Concern is expressed that they are not able to work for a long time in their own constituency.