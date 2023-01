APలో 'వారి' కోసం KCR రాజకీయ పాచిక!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

భారత రాష్ట్ర సమితి ఏపీ అధ్యక్షుడిగా తోట చంద్రశేఖర్ నియమితులైన తర్వాత ఆ పార్టీ తదుపరి అడుగు ఎటువైపు వేయబోతోందనే ప్రశ్న రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. తోట నియామకంద్వారా ఏపీలో బీఆర్ఎస్ ఏం చేయబోతోందనేది స్పష్టత వచ్చింది. తెలుగుదేశం-జనసేన ఓటుబ్యాంకుపైనే ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించి అందులో చీలిక తీసుకురావడంద్వారా పరోక్షంగా వైసీపీకి, ప్రత్యక్షంగా ఓటుబ్యాంకు శాతం పెంచుకునేందుకు కేసీఆర్ విరచించిన ప్రణాళికగా విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

English summary

After the appointment of Thota Chandrasekhar as the president of Bharat Rashtra Samithi AP, the question is being raised in the political circles as to where the party is going to take the next step.