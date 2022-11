అమరావతిలో మాత్రమే రాజధాని ఉండాలా? - కోర్టులు..టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసులా: సుప్రీం సూటి ప్రశ్నలు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి/న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్ర ఏకైక రాజధానిగా అమరావతిని మాత్రమే కొనసాగించాలంటూ దాఖలైన పిటీషన్లను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారణకు స్వీకరించింది. వాటిపై వాదోపవాదాలను ఆలకించింది. ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తులు పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అభివృద్ధిని ఒకేచోట కేంద్రీకరించడం సరైంది కాదని అభిప్రాయపడింది ఏ రాష్ట్రమైనా సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే అధికారం, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అవసరమని వ్యాఖ్యానించింది.

English summary

Supreme Court said on a hearing of petitions on AP capital city Amaravait, What kind of directions have the High Court passed. Can the Court be a town planner?.