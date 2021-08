రాజధానిలో రోడ్లే కాదు, మట్టి మాయం చేస్తున్న దొంగలు ; తుళ్ళూరు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు రైతుల ఆందోళన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి రాజధాని అమరావతి విషయంలో నీలినీడలు అలుముకున్నాయి. సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మొదటి నుండి రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడం తో అమరావతి పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. ఇక ఆ తర్వాత సీఎం జగన్ మూడు రాజధానులు ప్రకటన చేయడంతో అమరావతి వేదికగా రాజధానిగా అమరావతి నే కొనసాగించాలి అని ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలుగా రాజధానిగా అమరావతి నే కొనసాగించాలి అని ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నా ఏపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు.

English summary

Farmers in the capital are angry that black soil is being dug up between Krishnayapalem and Venkatayapalem recently and no matter how many complaints are made, the exploitation will not stop. In this context, the farmers today raised concerns in front of the Tulluru police station that action should be taken against illegal excavations in the capital.