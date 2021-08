నారా లోకేష్ తో పాటు 33 మందిపై కేసులు నమోదు ; ఏపీ తాలిబన్ రాజ్యంగా మారిందన్న కూన రవి కుమార్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దళిత యువతి రమ్యను ప్రేమోన్మాది అత్యంత దారుణంగా హతమార్చిన ఘటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో దుమారం రేపింది. పట్టపగలు అందరూ చూస్తుండగా గుంటూరులో దారుణ హత్యకు గురైన రమ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి నిన్న టిడిపి నేతలు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. పరమాయకుంటలోని రమ్య ఇంటికి వెళ్లిన నారా లోకేష్ తో పాటు పలువురు టీడీపీ నేతలు రమ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. రమ్య మృతదేహానికి నివాళులర్పించారు. ఇక టిడిపి నేతలు రమ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన క్రమంలో వైసిపి నేతలు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకోవడంతో ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. టిడిపి వైసిపి నేతల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి టిడిపి నేతలను అరెస్టు చేశారు.

English summary

Police have registered a case against a total of 33 TDP leaders, including Nara Lokesh, at the old Guntur police station. cases have been registered against Nakka Anand Babu, Alapati Raja, Pratipati Pulla Rao, Dhulipalla Narendra, Anita, Tenali Shravan Kumar and others. Recently, TDP leader Kuna Ravikumar rebuked the AP for turning into a Taliban state. Kuna Ravikumar claimed that Jagan was ruling the state with police guns.